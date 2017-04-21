Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трипл-дабл Джеймса помог "Кливленду" обыграть "Индиану" в матче плей-офф НБА

Спорт
21 апреля, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
"Кливленд" выиграл третью встречу стартовой серии и повел с общим счетом 3-0
Поделиться
Материал из 1 страницы
Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс

© EPA/CJ GUNTHER

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" выиграл на выезде у "Индианы" в третьем матче первого раунда плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 119:114.

Самым результативным игроком матча стал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл. На его счету 41 очко, 12 результативных передач и 13 подборов. Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных баскетболистов лиги в плей-офф за всю историю. На счету Джеймса 5670 очков, он превзошел достижение Коби Брайнта, набравшего в матчах плей-офф 5640 очков. На первом месте в списке располагается достижение легендарного Майкла Джордана - 5987 очков, на втором - Карима Абдул-Джаббара (5762).

Кроме того, Джеймс обошел Брайанта по количеству успешных трехочковых бросков в матчах плей-офф и занял четвертое место. На счету Джеймса 295 результативных бросков, в победном матче он забросил 6 из 12 трехочковых. Лидирует по число точных бросков из-за дуги в матчах плей-офф Рэй Аллен (385 бросков), на втором месте - Реджи Миллер (320), на третьем - Ману Джинобили (309).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Кливленда".

Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене "Индианы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: выстрелы снова раздались в районе Елисейских полей в Париже
2
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
3
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
CNN: власти США намерены добиваться ареста Ассанжа
6
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
7
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
Темы дня
Загрузка...
Реклама