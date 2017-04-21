Трипл-дабл Джеймса помог "Кливленду" обыграть "Индиану" в матче плей-офф НБА

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" выиграл на выезде у "Индианы" в третьем матче первого раунда плей-офф.
Встреча завершилась со счетом 119:114.
Самым результативным игроком матча стал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл. На его счету 41 очко, 12 результативных передач и 13 подборов. Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных баскетболистов лиги в плей-офф за всю историю. На счету Джеймса 5670 очков, он превзошел достижение Коби Брайнта, набравшего в матчах плей-офф 5640 очков. На первом месте в списке располагается достижение легендарного Майкла Джордана - 5987 очков, на втором - Карима Абдул-Джаббара (5762).
Кроме того, Джеймс обошел Брайанта по количеству успешных трехочковых бросков в матчах плей-офф и занял четвертое место. На счету Джеймса 295 результативных бросков, в победном матче он забросил 6 из 12 трехочковых. Лидирует по число точных бросков из-за дуги в матчах плей-офф Рэй Аллен (385 бросков), на втором месте - Реджи Миллер (320), на третьем - Ману Джинобили (309).
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Кливленда".
Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене "Индианы".
Congrats to @KingJames of the @cavs on moving up to THIRD on the #NBAPlayoffs all-time SCORING list! pic.twitter.com/B0TzfdkYVw— NBA (@NBA) 20 апреля 2017 г.