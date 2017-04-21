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Передача Маркова не спасла "Монреаль" от проигрыша "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛ

Спорт
21 апреля, 5:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф против "Монреаля" - 3-2
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Хоккеисты "Монреаля" Андрей Марков, Александр Радулов и Кэри Прайс (слева направо)

Хоккеисты "Монреаля" Андрей Марков, Александр Радулов и Кэри Прайс (слева направо)

© Minas Panagiotakis/Getty Images

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Монреаль" со счетом 3:2 в овертайме пятого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник канадского клуба Андрей Марков отдал голевую передачу, которая стала первой для него в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

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В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Йеспер Фаст (16-я минута), Брэйди Скьей (39). Победный гол на 15-й минуте первого овертайма забил Мика Зибанежад. В составе "Монреаля" отличились Арттури Лехконен (13) и Брендан Галлахер (17) с передач Маркова и Лехконена.

Марков сыграл в матче 28 минут, успев отметиться передачей, провести три силовых приема и заблокировать один бросок соперников. Эта передача стала первым результативным действием защитника в пяти матчах серии. Другие российские легионеры "Монреаля" Александр Радулов (20 минут 27 секунд на площадке, один бросок, четыре силовых приема) и Алексей Емелин (19 минут 38 секунд, семь силовых приемов, три заблокированных броска) не смогли отличиться результативными действиями.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич также не набрал очки за результативность за 14 минут и 29 секунд на площадке, в его активе два брсока, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов "Монреаля".

"Рейнджерс" вышли вперед в серии до четырех побед - 3-2. Шестая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.

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