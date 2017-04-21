Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Анисимов и Панарин в составе "Чикаго" завершили борьбу в Кубке Стэнли

Спорт
21 апреля, 5:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
"Чикаго" уступил "Нэшвиллу" со счетом 0-4 в стартовой серии плей-офф НХЛ, российские нападающие "Чикаго" смогли набрать лишь одно очко на двоих по системе "гол+пас" в четырех матчах
Поделиться
Материал из 1 страницы
Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Rick Scuteri

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" уступил "Нэшвиллу" со счетом 1:4 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. "Нэшвилл" выиграл серию первого раунда со счетом 4-0.

Смотрите также
Хоккеисты "Монреаля" Андрей Марков, Александр Радулов и Кэри Прайс (слева направо)
Передача Маркова не спасла "Монреаль" от проигрыша "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Роман Йоси (10-я, 51-я минуты), Колтон Сиссонс (49) и Виктор Арвидссон (59). У "Чикаго" отличился Джонатан Тэйвз (55).

Российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметился результативной передачей. В четырех матчах плей-офф Панарин набрал лишь одно очко по системе "гол+пас" (0 +1). Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.

"Нэшвилл" выиграл серию со счетом 4-0 и стал вторым клубом после "Анахайма", пробившимся во второй раунд Кубка Стэнли в Западной конференции. В Восточной конференции определился пока один участник второго раунда, которым стал "Питтсбург", обыгравший "Коламбус" со счетом 4-1 в серии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
2
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
3
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
4
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
7
В Одесской области нашли бомбу в автомобиле мэра Измаила
Темы дня
Загрузка...
Реклама