Анисимов и Панарин в составе "Чикаго" завершили борьбу в Кубке Стэнли

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Чикаго" уступил "Нэшвиллу" со счетом 1:4 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. "Нэшвилл" выиграл серию первого раунда со счетом 4-0.
В составе победителей шайбы забросили Роман Йоси (10-я, 51-я минуты), Колтон Сиссонс (49) и Виктор Арвидссон (59). У "Чикаго" отличился Джонатан Тэйвз (55).
Российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметился результативной передачей. В четырех матчах плей-офф Панарин набрал лишь одно очко по системе "гол+пас" (0 +1). Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.
"Нэшвилл" выиграл серию со счетом 4-0 и стал вторым клубом после "Анахайма", пробившимся во второй раунд Кубка Стэнли в Западной конференции. В Восточной конференции определился пока один участник второго раунда, которым стал "Питтсбург", обыгравший "Коламбус" со счетом 4-1 в серии.