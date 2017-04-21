"Милуоки" разгромил "Торонто" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Милуоки" победил на своем паркете "Торонто" в третьем матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел вперед в серии со счетом 2-1.

Встреча завершилась со счетом 104:77. Самым результативным игроком матча стал защитник "Милуоки" Крис Миддлтон, набравший 20 очков. Лидер и форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо набрал 19 очков и совершил восемь подборов.

Счет в стартовой серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Милуоки".

Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене "Милуоки" в субботу.