"Милуоки" разгромил "Торонто" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Милуоки" победил на своем паркете "Торонто" в третьем матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел вперед в серии со счетом 2-1.
Встреча завершилась со счетом 104:77. Самым результативным игроком матча стал защитник "Милуоки" Крис Миддлтон, набравший 20 очков. Лидер и форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо набрал 19 очков и совершил восемь подборов.
Счет в стартовой серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Милуоки".
Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене "Милуоки" в субботу.