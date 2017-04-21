Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено в подготовку к Универсиаде-2019

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и генеральный директор ОАО "СУЭК" Владимир Рашевский (справа налево) во время Красноярского экономического форума - 2017 © Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено к подготовке Красноярска к проведению зимней Универсиады 2019 года. Об этом ТАСС заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Красноярск примет зимнюю Универсиаду в 2019 году. Толоконский также заявил ТАСС, что шесть спортивных объектов зимней Универсиады из необходимых 34-х будут сданы уже в 2017 году

"Всего в объекты инфраструктуры Универсиады вкладывается 50 млрд рублей. Это и федеральный, и краевой бюджет. Плюс порядка 10 млрд рублей частных инвестиций, - сказал Толоконский. - Большая ледовая арена строится как раз за счет частных инвестиций. Также новый аэропорт - это тоже не бюджетные средства".

Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.