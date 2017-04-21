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Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено в подготовку к Универсиаде-2019

Спорт
21 апреля, 7:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, "всего в объекты инфраструктуры зимней Универсиады 2019 года вкладывается 50 млрд рублей"
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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и генеральный директор ОАО "СУЭК" Владимир Рашевский (справа налево) во время Красноярского экономического форума - 2017

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и генеральный директор ОАО "СУЭК" Владимир Рашевский (справа налево) во время Красноярского экономического форума - 2017

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено к подготовке Красноярска к проведению зимней Универсиады 2019 года. Об этом ТАСС заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Красноярск примет зимнюю Универсиаду в 2019 году. Толоконский также заявил ТАСС, что шесть спортивных объектов зимней Универсиады из необходимых 34-х будут сданы уже в 2017 году

"Всего в объекты инфраструктуры Универсиады вкладывается 50 млрд рублей. Это и федеральный, и краевой бюджет. Плюс порядка 10 млрд рублей частных инвестиций, - сказал Толоконский. - Большая ледовая арена строится как раз за счет частных инвестиций. Также новый аэропорт - это тоже не бюджетные средства".

Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске Красноярский экономический форум – 2017
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