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"Мемфис" победил "Сан-Антонио" и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Спорт
21 апреля, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
"Мемфис" одержал победу на своей площадке со счетом 105:94
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Мемфис" обыграл "Сан- Антонио" на своем паркете со счетом 105:94 в третьем матче стартовой серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч состоялся на домашней арене "Мемфиса".

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Мемфиса" Майк Конли, набравший 24 очка.

"Мемфис" одержал первую победу и сократил отставание в серии - 1-2.

Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене "Мемфиса".

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