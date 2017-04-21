"Мемфис" победил "Сан-Антонио" и сократил отставание в серии плей-офф НБА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Мемфис" обыграл "Сан- Антонио" на своем паркете со счетом 105:94 в третьем матче стартовой серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч состоялся на домашней арене "Мемфиса".

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Мемфиса" Майк Конли, набравший 24 очка.

"Мемфис" одержал первую победу и сократил отставание в серии - 1-2.

Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене "Мемфиса".