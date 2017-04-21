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Федерация футбола Колумбии: ЧМ-2018 поможет наладить отношения с РФ в туристической сфере

Спорт
21 апреля, 9:03 UTC+3 БОГОТА /Корр. ТАСС, Антон Шамшин
Глава федерации Рамон Херсун Франко заявил, что сборная Колумбии намерена попасть в четверку лучших команд отборочного турнира КОНМЕБОЛ, чтобы напрямую выйти в финальную часть чемпионата мира
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БОГОТА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года сделает Россию более привлекательной для колумбийских туристов. Такое мнение ТАСС высказал президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун Франко.

"Россия - это страна, которая привлекает. Это страна, с которой у нас не так много связей в туристической сфере. В этой связи чемпионат мира по футболу 2018 года станет важным фактором для налаживания отношений в этой области", - отметил Рамон Хесурун.

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Он добавил, что сборная Колумбии намерена попасть в четверку лучших команд отборочного турнира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), чтобы напрямую выйти в финальную часть чемпионата мира. "На данном этапе Колумбия находится на втором месте в отборочном турнире КОНМЕБОЛ. Четыре лучшие команды выйдут в финальную часть чемпионата мира, а пятая сыграет стыковые матчи (с представителем конфедерации Океании - прим. ТАСС). Ситуация довольно ясная: все зависит от нас самих. Мы пока еще не добились намеченной цели, однако намерены сделать все ради ее достижения", - отметил президент Колумбийской федерации футбола.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе путевку в финальную часть ЧМ-2018. Второе место занимает сборная Колумбии (24 очка), третье - Уругвая (23), четвертое - Чили (23), пятое - Аргентины (22), шестое - Эквадора (20), седьмое - Перу (18), восьмое - Парагвая (18), девятое - Боливии (10), десятое - Венесуэлы (6).

На вопрос корр. ТАСС о перспективах дальнейшего развития и реформирования Международной федерации футбола (ФИФА) Рамон Хесурун ответил: "ФИФА пережила серьезный кризис, в результате чего снизилось доверие к этой организации. Мы решили обновить ФИФА и сейчас этим занимаемся под руководством президента этой футбольной организации Джанни Инфантино. Благодаря ему, а также Алехандро Домингесу, президенту КОНМЕБОЛ, этот вид спорта меняется к лучшему".

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