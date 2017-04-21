ФК "Амкар" пожаловался РФПЛ на несправедливость календаря, но клубу не ответили

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пермский футбольный клуб "Амкар" обратил внимание руководства Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на несправедливость календаря чемпионата, но не получил ответа. Об этом заявил тренер пермяков Андрей Каряка, слова которого приводит пресс- служба клуба.
"Амкар" проведет в чемпионате три игры за восемь дней - 22 апреля на выезде с московским "Локомотивом", 27 апреля дома с "Краснодаром" и 30 апреля в гостях с "Ростовом".
"Мы проводим предыдущую встречу 27 апреля, а ростовчане - 25-го. Получается, что у них будет на два дня больше для подготовки к матчу. Это несправедливо, на мой взгляд. Когда игры идут в таком плотном режиме, подобные вещи имеют значение", - заявил Каряка.
"Сразу после того, как был обнародован календарь завершающего отрезка чемпионата, мы обратили внимание его составителей на этот факт, но, насколько я знаю, "Амкару" даже не ответили на наше письмо", - добавил тренер пермяков.
После 23 туров "Амкар" с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице.