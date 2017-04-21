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"Эдмонтон" повел в серии с "Сан-Хосе" в первом раунде плей-офф НХЛ

Спорт
21 апреля, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В овертайме пятого матча серии команда из Эдмонтона победила со счетом 4:3
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Эдмонтон" дома победил в овертайме "Сан-Хосе" со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Сан-Хосе" отличились Миккель Бедкер (11-я минута), Патрик Марло (16), Дэвид Шлемко (29). У "Эдмонтона" шайбы забросили Патрик Марун (6), Марк Летесту (39), Оскар Клефбом (58). Победную шайбу в овертайме забросил Давид Дешарне (79).

Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел на площадке 11 минут 18 секунд, но результативными действиями не отметился.

"Эдмонтон" повел в серии со счетом 3-2. Следующий матч состоится 23 апреля в Сан-Хосе.

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