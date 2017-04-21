ФК "Оренбург" намерен продлить контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" намерен продлить истекающий по окончании сезона контракт с главным тренером команды Робертом Евдокимовым. Об этом ТАСС сообщил президент оренбуржцев Василий Столыпин.

"Оренбург", который проводит дебютный сезон в премьер- лиге, после 23 туров с 19 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, которое по итогам сезона ведет к стыковым матчам за право остаться в премьер-лиге с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). От идущего 12-м "Анжи" оренбуржцы отстают на пять очков, следом расположились "Арсенал" (18 очков) и "Томь" (13). Команде Евдокимова осталось провести игры с "Томью", "Зенитом", "Крыльями Советов", "Краснодаром", "Локомотивом", "Уфой" и "Ростовом". Столыпин отметил, что не допускает варианта смены тренера до конца сезона, какими бы ни были результаты.

"Если вы знаете историю футбольного клуба "Оренбург", мы такие резкие движения не делаем. Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг. К нему (Евдокимову - прим. ТАСС) у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца", - заявил Столыпин.

"Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном - остаться", - также сказал собеседник ТАСС.

"Евдокимов мог уйти"

47-летний Евдокимов считается одним из самых перспективных тренеров страны. СМИ ранее сообщали об интересе к нему со стороны казанского "Рубина", его имя часто упоминается, когда речь заходит об отставках в других клубах.

"Человек не языком, а делами доказывает, и наверное, специалисты, в том числе из топовых клубов следят за его работой. Кому-то нравится, кому-то нет. Но сейчас он в Оренбурге, мы работаем, никаких предложений не поступало, - отреагировал Столыпин. - Сейчас мы все вместе работаем над нашей задачей (сохранить место в премьер-лиге), которую, думаю, решим".

На вопрос, были ли моменты, когда специалист был близок к тому, чтобы покинуть клуб, Столыпин ответил: "Было несколько ситуаций. Один раз переговоры шли на самом высоком уровне, даже такое было; тогда мы еще выступали в первой лиге, и речь шла о команде премьер-лиге, но не о топе, не о командах из Москвы и Санкт-Петербурга. "Рубин"? Нет, хотя и с "Рубином" были разговоры, но они велись больше через прессу, до конкретики не дошло".

"Если позовут в сборную или топ-клуб, я, конечно, буду только за. Человеку надо расти. С горечью, но отпустим", - также заявил собеседник ТАСС.

Евдокимов начал тренерскую карьеру в 2006 году и работал сначала с клубами второго дивизиона - "Алнасе" из Альметьевска до 2008 года и в команде "Союз-Газпром" из Ижевска в 2009 году. С ноября 2010 года по ноябрь 2011-го возглавлял "Камаз" из Набережных Челнов, который выступал в Футбольной национальной лиге. "Газовик", который после выхода в РФПЛ был переименован в "Оренбург", специалист возглавил в ноябре 2012 года. В первый же сезон команда пробилась в ФНЛ, в последующие два занимала пятое место, а в прошлом выиграла первенство.