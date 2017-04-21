Боец Сидельников не подписал контракт с Bellator из-за травмы

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Кирилл Сидельников, перенесший операцию на руке, пока не подписал контракт с организацией Bellator и намерен вернуться на ринг летом. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.
Ранее сообщалось, что Сидельников планирует продолжить карьеру в Bellator, где уже выступают бойцы команды Fedor team Федор Емельяненко и Анатолий Токов.
"Как только пройдет травма, буду смотреть на варианты. Мой контракт с Fight Nights позволяет драться и там, и там. Буду смотреть, кто предложит возможность интереснее", - сказал Сидельников.
"Восстановление после операции идет нормально, где-то через неделю начну разрабатывать руку. Бог даст, к лету вернусь", - добавил боец.
Сидельников должен был встретиться с соотечественником Сергеем Павловичем в финале Гран-при тяжелого веса Fight Nights, однако из-за травмы вынужден был сняться с поединка.
На счету Сидельникова 11 побед и четыре поражения в ММА. Он также является пятикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по боевому самбо.