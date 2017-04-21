Бобровский: "Коламбус" должен извлечь урок после вылета из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" должен извлечь урок после вылета команды из Кубка Стэнли. Такое мнение выразил российский вратарь команды Сергей Бобровский, слова которого приводит российская версия сайта НХЛ.

В ночь на пятницу "Питтсбург" победил "Коламбус" со счетом 5:2 на своей площадке в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующий раунд. Бобровский отразил 27 из 32 бросков хоккеистов "Питтсбурга".

"Неприятное чувство, но у нас собралась очень хорошая команда. Надо извлечь из этого урок. Сейчас я испытываю только разочарование", - сказал Бобровский.

"Питтсбург" победил в стартовой серии со счетом 4-1 и стал первым представителем Восточной конференции в 1/4 финала плей-офф НХЛ. Ранее во второй раунд плей-офф в Западной конференции пробился "Анахайм", обыгравший в серии "Калгари" (4-0).