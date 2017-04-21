Футбольные команды УрФУ и ЧГУ оштрафованы за участие игроков в массовой драке на поле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольные команды Уральского федерального университета (УрФУ) и Чеченского государственного университета (ЧГУ) получили штрафы в размере от 9 до 30 тыс. рублей за драку игроков на матче, который состоялся 13 апреля в Москве. Об этом сообщил ТАСС президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов.
На 72-й минуте матча между УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. В результате инцидента футболист екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.
"В четверг, 20 апреля, состоялось заседание Контрольно- дисциплинарного комитета НСФЛ. В результате комитет вынес решение дисквалифицировать 13 игроков - участников драки на период от шести до 10 матчей и оштрафовать команды. Футбольная команда ЧГУ получила максимальный штраф в размере 30 тыс. рублей (дисквалифицировано 10 игроков - прим. ТАСС), а УрФУ - в размере 9 тыс. рублей (дисквалифицировано 3 игрока - прим. ТАСС). Также обеим командам присвоено поражение со счетом 0:3", - сказал он.
Стукалов подчеркнул, что футболист из УрФУ Александр Тарасов, которому в ходе потасовки сломали нос, также дисквалифицирован на шесть матчей. "Очень долго обсуждалось его участие в драке. Тарасов дисквалифицирован на шесть матчей, потому что перед тем, как его травмировали, он сам нанес удар, получается, что он ударил первым. Подтверждено, что он - не случайная жертва, а реальный участник драки", - пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать виновных в драке между командами.