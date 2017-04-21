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Екимов: Крым является приоритетным регионом для создания центра сборных РФ по велоспорту

Спорт
21 апреля, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
По словам президента Федерации велосипедного спорта России, для строительства центра необходим земельный участок площадью не менее 18 га
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Вячеслав Екимов

Вячеслав Екимов

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Республика Крым является приоритетным регионом для создания федерального тренировочного центра сборных России по велоспорту. Об этом ТАСС заявил президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

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"Велоспорт один из немногих видов спорта, у которого сегодня нет центра подготовки для сборных России, - подчеркнул Екимов. - Приоритетным регионом для его создания является Крым - я называю его велосипедной Швейцарией. Будем искать инвесторов под этот проект. Краеугольным вопросам является земля, и здесь есть конструктивное движение со стороны региональных властей, прорабатываем вариант земельного участка в Симферополе".

По его словам, для строительства центра необходим земельный участок площадью не менее 18 га.

Екимов также отметил, что Крым соответствует всем требованиям для подготовки сборных по маунтинбайку и велоспорту на шоссе. "Для них нужны горы, которые есть на Южном берегу Крыма, - сказал он. - Поэтому для качественной подготовки необходимо взаимодействие с федеральным центром "Крымский", который создается в Алуште, и другими объектами. Но базовый центр с велотреком должен быть один".

Центр "Крымский" будет реконструирован в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Всего из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры полуострова будет направлено около 4,5 млрд рублей.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран.

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