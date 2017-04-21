Екимов: Крым является приоритетным регионом для создания центра сборных РФ по велоспорту

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Республика Крым является приоритетным регионом для создания федерального тренировочного центра сборных России по велоспорту. Об этом ТАСС заявил президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Велоспорт один из немногих видов спорта, у которого сегодня нет центра подготовки для сборных России, - подчеркнул Екимов. - Приоритетным регионом для его создания является Крым - я называю его велосипедной Швейцарией. Будем искать инвесторов под этот проект. Краеугольным вопросам является земля, и здесь есть конструктивное движение со стороны региональных властей, прорабатываем вариант земельного участка в Симферополе".
По его словам, для строительства центра необходим земельный участок площадью не менее 18 га.
Екимов также отметил, что Крым соответствует всем требованиям для подготовки сборных по маунтинбайку и велоспорту на шоссе. "Для них нужны горы, которые есть на Южном берегу Крыма, - сказал он. - Поэтому для качественной подготовки необходимо взаимодействие с федеральным центром "Крымский", который создается в Алуште, и другими объектами. Но базовый центр с велотреком должен быть один".
Центр "Крымский" будет реконструирован в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Всего из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры полуострова будет направлено около 4,5 млрд рублей.
III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран.