"Норильский никель" примет решение по спонсорству ФК "Динамо" в конце апреля

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Норильский никель" заинтересован в спонсорской поддержке московского футбольного клуба "Динамо", решение будет принято в конце апреля. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщила статс- секретарь - вице-президент компании Елена Безденежных.
"Мы обсуждаем планы по спонсорству с московским "Динамо". Есть заинтересованность, но решения еще нет. Находимся в процессе обсуждения. Решение может быть принято в конце месяца", - сказала Безденежных.
"Динамо" лидирует в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 и уже гарантировало себе место в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.
Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.