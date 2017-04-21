Панарин: "Чикаго" не показал игру, которая должна быть в плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" в первом раунде плей-офф не показал игру, которая должна быть в Кубке Стэнли. Такое мнение высказал нападающий клуба Артемий Панарин, чьи слова передает пресс-служба "Чикаго".
В ночь на пятницу "Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" в четвертом матче серии со счетом 1:4 и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли. "Нэшвилл" выиграл серию первого раунда со счетом 4-0.
"На самом деле в первых играх было даже мало моментов, мало бежал на ворота, так играть, конечно, нельзя, нужно все равно что-то забивать: четыре игры - ноль голов, - сказал Панарин. - Сегодня были моменты, мог здорово помочь команде, но не забил. Хотели по чистому льду обыграть без помех, надо было бежать на ворота и играть в игру, в которую играют в плей-офф. И защита у "Нэшвилла" неплохо сыграла, и вратарь неплохо сыграл, а мы плохо".
В четырех матчах плей-офф Панарин набрал одно очко по системе "гол+пас" (0+1). Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.