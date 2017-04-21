КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. "Норникель" построит в Красноярске поле для гольфа, соответствующее соглашение было подписано на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) с региональным Минспорта и Сибирским федеральным университетом (СФУ).

"Гольф молодой, но уже олимпийский вид спорта. Красноярский край имеет в нем серьезные спортивные результаты. Само поле является украшением для любого города, ведь это территория 30-50 га паркового вида. Надеюсь, в Красноярске будет найден для него достойный участок", - сказал президент СФУ и спикер Заксобрания региона Александр Усс.

По словам вице-президента "Норникеля" Елены Безденежных, проектная документация находится в разработке и поэтому говорить об объемах инвестиций пока рано.

Красноярский экономический форум открылся 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.