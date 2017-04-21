"Норильский никель" благоустроит территорию вокруг горнолыжного комплекса в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" к Универсиаде-2019 года благоустроит в Красноярске территорию в пойме реки Базаиха, где расположен фан-парк "Бобровый лог". Соглашение об этом подписали вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных и мэр города Эдхам Акбулатов.
"Бобровый лог" - визитная карточка Универсиады в Красноярске. Мы хотим, чтобы территория вокруг этого объекта стала такой же удобной, качественной, безопасной", - сказала Безденежных.
Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.