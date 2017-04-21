Фигуристы Тарасова и Морозов стали четвертыми в короткой программе в парах на командном ЧМ

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла четвертое место в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.
Российская пара получила 66,37 балла. Лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,73). Второе место у китайцев Пэн Чэн и Цзинь Ян (71,36). Третья строчка у канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро (69,56).
После выступления пар сборная России в общем зачете лидирует с 53 очками. На втором месте идет сборная США (51), на третьем - команда Японии (51).
Позднее в пятницу танцевальные дуэты и мужчины покажут произвольные программы. Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Токио с 20 по 23 апреля.