Фигуристы Тарасова и Морозов стали четвертыми в короткой программе в парах на командном ЧМ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла четвертое место в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.

Российская пара получила 66,37 балла. Лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,73). Второе место у китайцев Пэн Чэн и Цзинь Ян (71,36). Третья строчка у канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро (69,56).

После выступления пар сборная России в общем зачете лидирует с 53 очками. На втором месте идет сборная США (51), на третьем - команда Японии (51).

Позднее в пятницу танцевальные дуэты и мужчины покажут произвольные программы. Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Токио с 20 по 23 апреля.