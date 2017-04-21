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Владимир Кулик нанесет первый символический удар на открытии стадиона "Санкт-Петербург"

Спорт
21 апреля, 11:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Анна Артемова
Первым официальным матчем на новой арене станет встреча 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом"
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Cтадион "Санкт-Петербург"

Cтадион "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Бывший нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Владимир Кулик нанесет первый символический удар на открытии нового стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом было объявлено перед началом открытой тренировки сине-бело- голубых.

Первым официальным матчем на новой арене станет встреча 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом", которая пройдет в субботу (начало - 14:00 мск).

Кулик является автором последнего гола, забитого на стадионе имени Кирова, который являлся домашней ареной для сине-бело-голубых в 1950-1992 гг., а также в некоторых матчах в 1995-1996 гг. Гол был забит Куликом в матче 1/32 финала Кубка страны сезона-1996 с санкт-петербургским "Локомотивом".

Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей. Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Предполагается, что после Кубка конфедераций арена перейдет в управление ФК "Зенит".

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