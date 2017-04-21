Прохоров заявил, что и в дальнейшем будет основным владельцем клуба НБА "Бруклин"

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Михаил Прохоров останется основным владельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс". Об этом он сообщил ТАСС.

"Моя цель в поиске партнеров на местном рынке заключается в дальнейшем укреплении присутствия команды в Нью-Йорке, чтобы расширить наши деловые и общественные отношения, - сказал Прохоров. - Я привержен "Бруклин Нетс" и остаюсь основным владельцем команды".

Прохоров приобрел "Нетс" в 2010 году, когда команда еще базировалась в Нью-Джерси. Компания Прохорова приобрела 80% акций команды и 45% акций арены за $223 млн. В 2012 году клуб переехал в Нью-Йорк на построенный Прохоровым стадион Barclays Center.