Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прохоров заявил, что и в дальнейшем будет основным владельцем клуба НБА "Бруклин"

Спорт
21 апреля, 11:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Бизнесмен приобрел "Нетс" в 2010 году, когда команда еще базировалась в Нью-Джерси
Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Прохоров

Михаил Прохоров

© Валерий Шарифулин

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Михаил Прохоров останется основным владельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс". Об этом он сообщил ТАСС.

"Моя цель в поиске партнеров на местном рынке заключается в дальнейшем укреплении присутствия команды в Нью-Йорке, чтобы расширить наши деловые и общественные отношения, - сказал Прохоров. - Я привержен "Бруклин Нетс" и остаюсь основным владельцем команды".

Прохоров приобрел "Нетс" в 2010 году, когда команда еще базировалась в Нью-Джерси. Компания Прохорова приобрела 80% акций команды и 45% акций арены за $223 млн. В 2012 году клуб переехал в Нью-Йорк на построенный Прохоровым стадион Barclays Center.

Смотрите также

Прохоров: клуб НБА "Бруклин" посвятил 2017 год созданию особой командной культуры
Клуб бизнесмена Прохорова "Бруклин" проиграл 11-й матч подряд в НБА
Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛ

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России
4
Зюганов потребовал Совбез РФ рассмотреть законопроект о перезахоронении Ленина
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Эрдоган 3 мая планирует посетить РФ и встретиться с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама