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Бывший футболист "Зенита" Кулик подарил клубному музею малиновый пиджак

Спорт
21 апреля, 11:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Анна Артемова
Мероприятие прошло перед началом открытой тренировки "Зенита" на базе в Удельной
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Владимир Кулик

Владимир Кулик

© Анна Артемова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Владимир Кулик принес в дар фонду музея клуба малиновый пиджак. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло перед началом открытой тренировки "Зенита" на базе в Удельной. Малиновые пиджаки, как напомнил Кулик, носили игроки команды при Вячеславе Мельникове, который в 1992-1994 гг. был главным тренером сине-бело-голубых, в 1997-м - входил в тренерский штаб, в 1999-2001 гг. был начальником команды. Кулик также оставил отпечатки стоп для Аллеи славы "Зенита".

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В субботу на новом стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена") пройдет первый официальный матч - "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата России примет "Урал", Кулик перед началом игры нанесет первый символический удар по мячу. "Я там (на стадионе) еще не был, поэтому, думаю, в приятном смысле должен быть поражен; уверен, он должен быть впечатляющим, - поделился ожиданиями Кулик. - За такое долгое время должны были построить что-то такое, что произведет фурор".

"Мне советуют приехать вечером, потому что красивая, оригинальная подсветка. Предыдущий стадион Кирова выделялся своим масштабом, думаю, что новый будет не хуже, а даже лучше", - добавил он.

Музей "Зенита" будет расположен на новом стадионе "Санкт-Петербург". Как сообщалось ранее, планируется, что будет открыта постоянная экспозиция, состоящая из архивных материалов и предметов, связанных с историей "Зенита". Дата открытия музея не называлась.

Вместимость новой арены составляет около 68 тысяч зрителей. Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Предполагается, что после Кубка конфедераций арена перейдет в управление ФК "Зенит".

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