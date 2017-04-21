Парк Кубка конфедераций будет работать в Сочи 6-7 мая

"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионовСпорт 21 апреля, 13:19
Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.Транспорт 21 апреля, 13:13
Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмыСпорт 21 апреля, 13:03
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в МосквуТранспорт 21 апреля, 12:51
Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" именаОбщество 21 апреля, 12:45
Анатолий Бибилов. БиографияБиографии и справки 21 апреля, 12:45
ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"Новости агентства 21 апреля, 12:43
Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМСпорт 21 апреля, 12:37
ВЭБ готов инвестировать в добычу редкоземельных металлов в СибириЭкономика и бизнес 21 апреля, 12:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольные болельщики Сочи смогут побольше узнать о предстоящем Кубке конфедераций во время работы парка, посвященному турниру. Церемония открытия площадки состоится 6 мая на Южном молу сочинского порта, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.
"6 и 7 мая на площади Южного мола Морского порта Сочи будет работать Парк Кубка конфедераций. Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций", - отметили в мэрии.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня сбораня Германии сыграет с командой Камеруна. Также на стадионе "Фишт" 29 июня пройдет один из полуфиналов турнира.