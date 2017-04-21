Парк Кубка конфедераций будет работать в Сочи 6-7 мая

СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Футбольные болельщики Сочи смогут побольше узнать о предстоящем Кубке конфедераций во время работы парка, посвященному турниру. Церемония открытия площадки состоится 6 мая на Южном молу сочинского порта, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

"6 и 7 мая на площади Южного мола Морского порта Сочи будет работать Парк Кубка конфедераций. Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций", - отметили в мэрии.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня сбораня Германии сыграет с командой Камеруна. Также на стадионе "Фишт" 29 июня пройдет один из полуфиналов турнира.