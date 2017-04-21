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Бывший защитник сборной Англии по футболу Эхиогу скончался на 45-м году жизни

Спорт
21 апреля, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Тренера молодежной команды "Тоттенхэма" доставили в больницу 20 апреля, где скончался из-за проблем с сердцем
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Уго Эхиогу

Уго Эхиогу

© Nick Potts/PA via AP

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Англии по футболу и тренер молодежной команды "Тоттенхэма" Уго Эхиогу скончался в Лондоне на 45-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Тоттенхэма".

Эхиогу был доставлен в больницу 20 апреля, где скончался из-за проблем с сердцем.

Он выступал за такие английские клубы, как "Вест Бромвич", "Астон Вилла", "Мидлсбро". С 2014 года тренировал молодежную команду "Тоттенхэма".

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