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Футболист "Зенита" Анюков не сможет принять участие в матче-открытии нового стадиона

Спорт
21 апреля, 12:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Анна Артемова
Встреча между "Зенитом" и "Уралом" пройдет 22 апреля в 14:00
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Александр Анюков (в центре)

Александр Анюков (в центре)

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Все футболисты "Зенита", кроме защитника Александра Анюкова, готовы сыграть в матче 24-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом", который откроет стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

"За исключением Анюкова все готовы. Он болеет, у него температура, он работает по индивидуальной программе", - сказал румынский специалист.

Встреча пройдет в субботу, начало - в 14:00 мск.

Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

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