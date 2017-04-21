Футболист "Зенита" Анюков не сможет принять участие в матче-открытии нового стадиона

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Все футболисты "Зенита", кроме защитника Александра Анюкова, готовы сыграть в матче 24-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом", который откроет стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.
"За исключением Анюкова все готовы. Он болеет, у него температура, он работает по индивидуальной программе", - сказал румынский специалист.
Встреча пройдет в субботу, начало - в 14:00 мск.
Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.