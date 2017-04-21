Футболист "Зенита" Юсупов: газон на стадионе "Санкт-Петербург" неплохого качества

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Футболистов "Зенита" готовят к тому, что поле на новом стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") не самого хорошего качество, но на самом деле оно неплохое. Такое мнение высказал журналистам полузащитник сине-бело-голубых Артур Юсупов.
В субботу новый стадион примет первый официальный матч - "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата страны сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. В четверг сине-бело-голубые провели на новой арене первую тренировку.
"Совсем другой стадион, он огромный, я таких еще не видел, - поделился впечатлениями Юсупов. - Нас подготавливают к тому, что поле не очень хорошее, но на самом деле поле неплохое. В любом случае, мы все равно готовимся к хорошей игре. Мы понимаем, что не все еще готово, и пока будет только 20 тысяч зрителей".
Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.