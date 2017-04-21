Величкин: "Металлург" обновит линии защиты и нападения перед следующим сезоном КХЛ

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Магнитогорский "Металлург" займется реконструкцией состава перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обновления требуют линии защиты и нападения. Об этом ТАСС заявил вице-президент клуба Геннадий Величкин.
"Наша цель - бороться за Кубок Гагарина. Ищем, думаем, смотрим, подбираем, решаем, разговариваем, ночью не спим, работаем круглые сутки. Усиление - не совсем подходящее слово, скорее, это реконструкция. Неизменной останется вратарская линия, будут реконструированы оборона и нападение", - заявил Величкин.
В минувшем сезоне КХЛ "Металлург" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил санкт-петербургскому СКА со счетом 1-4 в серии.