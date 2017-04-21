Вице-президент "Норникеля": затраты инвесторов в спорт невозможно окупить

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Затраты инвесторов и спонсоров в спорте никогда не смогут окупиться. Об этом заявила вице-президент компании "Норильский никель" Елена Безденежных в рамках красноярского экономического форума.
"На спорте невозможно заработать, можно лишь потратить, это мировая практика, - сказала Безденежных. - Никакие инвестиционные затраты не могут быть окуплены населением. Окупить инвестиционную составляющую нельзя, это показывает опыт "Формулы-1", Олимпиады и так далее. Но за счет спорта поднимается имидж Российской Федерации, имидж компаний, инвестирующих в спорт".
Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.