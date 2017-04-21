Рынок спортивных товаров и услуг в 2016 году принес 40 млрд рублей в бюджет РФ

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Рынок спортивных товаров и услуг принес 40 млрд рублей дохода в бюджет РФ за прошедший год. Об этом на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) сообщил заместитель директора департамента науки и образования Министерства спорта РФ Кирилл Орлов.

"Не отказываясь от социальной функции, нужно говорить об экономическом потенциале спортивной отрасли. Рынок спортивных товаров и услуг принес 40 млрд рублей в доход бюджетной системы РФ. Недавно, 5 лет назад, эта сумма составляла 25 млрд рублей", - сказал Орлов.

"Мы наблюдаем ажиотажный спрос на здоровый образ жизни", - добавил он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.