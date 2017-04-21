Юсупов надеется, что "Зенит" после поражения от "Спартака" начнет играть раскрепощеннее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. "Зенит" после поражения от "Спартака", наверное, начнет играть более раскрепощенно, потому что на него не будет давить ответственность чемпионской гонки. Такое мнение высказал журналистам полузащитник сине-бело-голубых Артур Юсупов.

В матче 23-го тура "Зенит" проиграл "Спартаку" на выезде со счетом 1:2. После этого отрыв возглавляющих турнирную таблицу красно-белых от сине-бело-голубых вырос до 11 очков. В субботу "Зенит" примет на своем поле "Урал".

"Пару дней, конечно, отходили, были очень расстроенные, а сейчас уже отошли, все мысли об "Урале", - рассказал Юсупов. - Уже не думаем занять какие-то место, просто хотим выигрывать в каждой оставшейся игре, других вариантов у нас нет. Будем выходить и выигрывать".

"Наверное, раньше давило, что надо догонять ("Спартак" - прим. ТАСС). Сейчас, наверное, будем более расслабленно играть. Надеюсь, это поможет нам играть в красивый футбол и побеждать", - добавил полузащитник.

Матч "Зенит" - "Урал" пройдет 22 апреля на новом стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена").