Перегудов: ФК "Динамо" не будет платить за аренду стадиона в Петровском парке

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Банк ВТБ не будет брать плату с футбольного клуба "Динамо" за аренду стадиона в Петровском парке, который строится по проекту "ВТБ Арена парк". Об этом журналистам сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

Стадион в Петровском парке строит банк ВТБ, арена станет домашней для футбольного клуба "Динамо".

"Очень хорошо идет взаимодействие, за последнюю неделю мы сделали большой прорыв, это совпало и с выходом клуба из первой лиги в высший дивизион. Мы стали вести практические разговоры о коммерческих условиях использования арены, которое вырисовывается в правильный вариант, когда будет речь идти не о какой-то аренде, когда будет клуб платить стадиону, а о совместном использовании и зарабатывании средств для футбольного клуба. Мы разрабатываем так называемый нулевой вариант аренды, когда команда будет играть у себя дома, доходы будут делиться между ВТБ и "Динамо", - сказал Перегудов.

"Мы уверены, что клуб даже будучи молодым, а "Динамо" ориентируется в основном на своих молодых воспитанников, несмотря на качество игры, энергетика и желание играть будет привлекать эти 26 тысяч болельщиков, которые будут болеть за своих на стадионе. Нам нестрашно, что молодые ребята будут уступать командам с бюджетом, который в три раза превосходит бюджет "Динамо", и с иностранными игроками. Главное, чтобы было желание побеждать, а "Динамо" всегда могло это делать, особенно в этих стенах", - отметил глава проекта.

Ранее "Динамо" смогло досрочно оформить выход из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), в чемпионате которой будет выступать в сезоне-2017/18.