Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмы

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер олимпийской сборной России Эмиль Гарипов пропустил утреннюю тренировку из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Первая игра Евровызова между командами России и Швейцарии состоится в пятницу, вторая - 23 апреля.

Российская команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.