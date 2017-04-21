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Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмы

Спорт
21 апреля, 13:03 UTC+3 ФРИБУР корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Первая игра Евровызова между командами России и Швейцарии состоится в пятницу, вторая - 23 апреля
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Эмиль Гарипов

Эмиль Гарипов

© Егор Алеев/ТАСС

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер олимпийской сборной России Эмиль Гарипов пропустил утреннюю тренировку из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Первая игра Евровызова между командами России и Швейцарии состоится в пятницу, вторая - 23 апреля.

Российская команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.

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