Организаторы получают много заявок на проведение турниров по киберспорту на арене "Динамо"

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководители проекта "ВТБ Арена парк" получают огромное количество заявок на проведение турниров по киберспорту на стадионе "Динамо". Об этом на пресс-конференции сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.
"Огромное количество заявок поступают на киберспорт, на 11-12 тысяч зрителей. Они готовы арендовать арену. Нам надо ее заполнять, особенно, если они готовы арендовать стадион, который вмещает 27 тысяч, потому что у нас всего 20 футбольных матчей, а нам нужна нагрузка. Если не портить газон, мы, конечно, готовы", - сказал Перегудов.
Стадион "Динамо" в Петровском парке планируется открыть летом следующего года матчем футбольного клуба. Сейчас ведутся переговоры о приглашении на первый матч английского "Арсенала".