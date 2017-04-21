Сорокин сыграет в воротах олимпийской сборной РФ по хоккею в матче со швейцарцами

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Илья Сорокин сыграет в воротах олимпийской сборной России по хоккею в первом из двух матчей Евровызова с командой Швейцарии в Фрибуре. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Игорь Никитин.

На утренней тренировке занимались только два вратаря из трех - Сорокин и Андрей Кареев. Еще один голкипер Эмиль Галимов пропустил занятие из-за повреждения.

"У него (Галимова) проблема с голеностопом, поэтому решили повреждение не усугублять, тем более у нас два вратаря. В воротах сегодня сыграет Сорокин", - сказал Никитин.

Матч начнется в 21:15 мск.