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Перегудов: улицы имени Льва Яшина у стадиона "Динамо" не будет

Спорт
21 апреля, 13:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
В пятницу стартовал конкурс на названия трех улиц, которые будут проходить около жилых домов проекта "ВТБ Арена парк" недалеко от стадиона
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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Улицы имени великого советского вратаря Льва Яшина не будет на улицах проекта "ВТБ Арена парк" около стадиона "Динамо". Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов.

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По его словам, руководители проекта хотели назвать одну из улиц проекта именем Яшина, однако получили ответ, что проезд с таким названием уже существует в Москве, из-за чего, например, машинам скорой помощи будет трудно определиться, куда ехать.

В пятницу стартовал конкурс на названия трех улиц, которые будут проходить около жилых домов проекта "ВТБ Арена парк" недалеко от стадиона. Завершить конкурс планируется в День рождения Яшина 22 октября.

"Яшина уже достаточно, потому что есть стадион его имени. К тому же уже имеется проезд имени Яшина. Мы сами хотели назвать улицу его именем, но нам отказали", - сказал Перегудов.

Стадион в Петровском парке планируется открыть летом следующего года матчем футбольного клуба "Динамо". Сейчас ведутся переговоры о приглашении на матч-открытие английского "Арсенала". Арена будет носить имя Яшина.

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