Перегудов: улицы имени Льва Яшина у стадиона "Динамо" не будет

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Улицы имени великого советского вратаря Льва Яшина не будет на улицах проекта "ВТБ Арена парк" около стадиона "Динамо". Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов.

По его словам, руководители проекта хотели назвать одну из улиц проекта именем Яшина, однако получили ответ, что проезд с таким названием уже существует в Москве, из-за чего, например, машинам скорой помощи будет трудно определиться, куда ехать.

В пятницу стартовал конкурс на названия трех улиц, которые будут проходить около жилых домов проекта "ВТБ Арена парк" недалеко от стадиона. Завершить конкурс планируется в День рождения Яшина 22 октября.

"Яшина уже достаточно, потому что есть стадион его имени. К тому же уже имеется проезд имени Яшина. Мы сами хотели назвать улицу его именем, но нам отказали", - сказал Перегудов.

Стадион в Петровском парке планируется открыть летом следующего года матчем футбольного клуба "Динамо". Сейчас ведутся переговоры о приглашении на матч-открытие английского "Арсенала". Арена будет носить имя Яшина.