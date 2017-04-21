Ватутин: матчи ЦСКА в плей-офф Евролиги с "Басконией" получились валидольно-адреналиновыми

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матчи баскетболистов ЦСКА против испанской "Басконии" в плей-офф Евролиги получились валидольно- адреналиновыми. Такое мнение ТАСС высказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

В четверг ЦСКА дома обыграл "Басконию" со счетом 84:82. Российская команда повела в серии до трех побед со счетом 2-0.

"Как я и ожидал, серия с басками складывается очень непросто, соперник традиционно неуступчив и второй матч подряд проявляет выдающиеся мужские качества, не выбрасывая белый флаг при любой ситуации на паркете. Команду Сито Алонсо можно за это только похвалить, они достойны уважения, но для меня это не является сюрпризом, - сказал Ватутин. - Можно отделаться дежурной фразой, "что игра забудется, а результат останется", но мне бы не хотелось этого делать. Для зрителей однозначно это были две запоминающиеся валидольно-адреналиновые игры".

"Безусловно, 2-0 в серии - это то, чего мы хотели, радует, что выиграли две тяжелые концовки подряд и проявили характер. Но уже традиционно расстраивает, что ЦСКА в очередной раз безответственно относится к собственным заслугам. Мы вновь умудрились упустить преимущество, на сей раз в 17 очков в третьей четверти, довели матч до нервной концовки. У меня нет рецепта избавления от подобной расточительности, будем разговаривать с тренерами и игроками", - продолжил президент ЦСКА.

Он также отметил, что из-за присутствия на игре представителей клуба НБА "Бруклин Нетс" было ощущение, что игра проходит в Нью-Йорке. "На подсознательном уровне было ощущение, что или играем, или находимся в Бруклине, так как на матче присутствовали владелец команды Михаил Прохоров, два члена совета директоров "Бруклина", генеральный менеджер Шон Маркс, главный тренер Кенни Аткинсон. Кроме того, в составе "Басконии" на площадку выходили два игрока, выступавшие за "Бруклин" ранее - Торнике Шенгелия и Шейн Ларкин. Думаю, это рекордный десант клуба НБА на матче Евролиги, причем не только ЦСКА", - сказал Ватутин.

Теперь армейцам предстоит выезд в Испанию. Для выхода в "Финал четырех" ЦСКА осталось одержать в серии одну победу. "Нас ждет тяжелый выезд в Испанию, очень хорошо знаю, как поддерживают своих игроков болельщики в Витории, без соответствующих корректив в игре нам будет вдвойне сложно", - признался Ватутин.