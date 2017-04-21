Кузюткин: волейболистки Кошелева и Гончарова не выступят на Гран-при

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидеры сборной России по волейболу Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова пропустят Гран-при для подготовки к крупным турнирам. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Владимир Кузюткин.
"Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и Панковой, потому что им некогда отдыхать. Возможно, они сыграют в одном туре из четырех, я минимизирую на них нагрузку для участия в чемпионате Европы и Межконтинентальном кубке. Гран-при нам как вилы, все портит, участием в нем мы калечим людей", - сказал Кузюткин.
Также специалист сообщил о появлении в составе команды новичков.
"У меня очень много изменений в составе по сравнению с прошлым годом, очень большой список. Молодые волейболистки, которых я раньше называл, будут у Вадима Панкова проходить большой тренировочный цикл. У нас добавляются Фролова и Кутюкова, а также Петрова, которая была обделена вниманием. Они примут участие в Гран-при", - сказал главный тренер команды.
Кузюткин в национальной команде сменил Юрия Маричева, с которым Всероссийская федерация волейбола не стала продлевать контракт.
Матчи турнира Гран-при пройдут с 7 по 30 июля.