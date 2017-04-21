Тарпищев: теннисисткам РФ в матче против бельгиек нужно просто показать свой уровень

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Теннисисткам сборной России достаточно не опуститься ниже своего уровня, чтобы обыграть команду Бельгии в матче Кубка Федерации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Матч плей-офф Мировой группы между сборными России и Бельгии пройдет 22-23 апреля на Малой спортивной арене "Лужники" в Москве. В первый игровой день между собой встретятся Елена Веснина и Элисон ван Эйтванк, а также Анастасия Павлюченкова и Элиза Мертенс. В воскресенье Веснина встретится с Мертенс, а Павлюченкова сыграет против ван Эйтванк. Также во второй день российская пара Анна Блинкова/Дарья Касаткина сыграет против бельгийской Марина Заневская/Ан-Софи Местах.

"Думаю, если у нас три игрока, которые выиграли турниры, то без разницы, кто и когда играет. Никаких проблем не вижу. Если эти трое из четверых покажут свою игру, то они обязаны выиграть", - сказал Тарпищев.

Победитель этого матча выйдет в Мировую группу Кубка Федерации.