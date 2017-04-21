Вице-президент "Монако" Васильев: футболисты нашего клуба молоды и ничего не боятся

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Итальянский "Ювентус" является трудным соперником по полуфиналу Лиги чемпионов, но футболисты "Монако" молоды и ничего не боятся. Такое мнение высказал вице-президент "Монако" Вадим Васильев, слова которого приводит пресс-служба клуба.
Жеребьевка турнира прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.
"Не может быть легкого жребия на такой стадии турнира, - сказал Васильев. - "Ювентус" - тяжелый соперник, два года назад они уже играли в финале, но "Монако" - это команда, которая не имеет предела, она молода, она ничего не боится".
Первая встреча команд пройдет в Монако 3 мая, ответная - 9 мая в Турине.