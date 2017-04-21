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Вице-президент "Монако" Васильев: футболисты нашего клуба молоды и ничего не боятся

Спорт
21 апреля, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В полуфинале Лиги чемпионов "Монако" сыграет с итальянским "Ювентусом"
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Вадим Васильев

Вадим Васильев

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Итальянский "Ювентус" является трудным соперником по полуфиналу Лиги чемпионов, но футболисты "Монако" молоды и ничего не боятся. Такое мнение высказал вице-президент "Монако" Вадим Васильев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Жеребьевка турнира прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

"Не может быть легкого жребия на такой стадии турнира, - сказал Васильев. - "Ювентус" - тяжелый соперник, два года назад они уже играли в финале, но "Монако" - это команда, которая не имеет предела, она молода, она ничего не боится".

Первая встреча команд пройдет в Монако 3 мая, ответная - 9 мая в Турине.

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