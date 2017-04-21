Российские гандболистки сыграют с румынками, австрийками и португалками в отборе ЧЕ-2018

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу сыграет в группе 4 с командами Румынии, Австрии и Португалии в отборочном этапе чемпионата Европы 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола.
Всего за выход на чемпионат Европы поборются 28 команд, разделенные на семь групп. В финальной части турнира, которая пройдет во Франции, помимо хозяев соревнований сыграют еще 15 команд.
Чемпионат Европы пройдет с 30 ноября по 16 декабря 2018 года в Нанси, Нанте, Бресте, Монбельяре и Париже.