Информатор WADA Степанова пропустит этапы "Бриллиантовой лиги" в нынешнем сезоне

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, выступающая в качестве нейтральной спортсменки, в этом сезоне не примет участия ни в одном из этапов "Бриллиантовой лиги". Об этом сообщила ТАСС сотрудник оргкомитета этапа "Бриллиантовой лиги" в Дохе, представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Беттина Борнер.

Российская легкоатлетка Степанова дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена в июле 2016 года на летнем чемпионате Европы в Амстердаме. Тогда она во время квалификационного забега на 800 метров получила травму и, прихрамывая, финишировала с огромным отставанием от своих соперниц. Позднее Международный олимпийский комитет не допустил эту спортсменку до участия в Олимпиаде-2016.

"Степанова не подавала заявку на участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе 5 мая, - сказала Борнер. - Мы также сделали запрос менеджерам спортсменки и получили ответ, что Степанова в этом сезоне не примет участия и в других этапах "Бриллиантовой лиги".

В декабре 2014 года Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском практически всех российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.

"Бриллиантовая лига" - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В "Бриллиантовой лиге" выступают сильнейшие спортсмены мира. В сезоне-2017 пройдут 14 этапов.