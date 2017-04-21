Алексей Еськов рассудит ЦСКА и "Локомотив" в матче чемпионата России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы обслужит матч 25-го тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Его ассистентами будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Дмитрий Чельцов (Москва), резервным судьей - Виталий Мешков (Дмитров).

"Спартак" и "Урал" рассудит Владимир Сельдяков (Балашиха), "Ростов" и "Уфу" - Алексей Николаев (Москва), "Рубин" и "Терек" - Сергей Карасев (Москва), "Оренбург" и "Зенит" - Михаил Вилков (Нижний Новгород), "Арсенал" и "Крылья Советов" - Александр Егоров (Саранск), "Анжи" и "Томь" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), "Амкар" и "Краснодар" - Алексей Сухой (Люберцы).

Матчи 25-го тура пройдут 25-27 апреля.