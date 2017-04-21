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ФК "Краснодар" дозаявил вратаря Абаева для участия в чемпионате России

Спорт
21 апреля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Ранее "Краснодар" получил разрешение на переход футболиста из московского "Локомотива" вне заявочного периода, и клубы договорились об аренде до конца сезона
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Илья Абаев

Илья Абаев

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" дозаявил вратаря Илью Абаева для участия в чемпионате России по футболу. Об этом сообщается на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

Травма, полученная голкипером "Краснодара" Станиславом Крицюком в матче с казанским "Рубином" 15 апреля, не позволит ему появиться на поле в нынешнем сезоне. Воспользовавшись пунктом в регламенте, позволяющим вне трансферного окна заявить вратаря на замену травмированному.

"Краснодар" арендовал Абаева у "Локомотива" до конца мая 2017 года.

"Решение о переходе в "Краснодар" принял практически не раздумывая, - сказал Абаев, слова которого приводит пресс-служба краснодарцев. - Понимал, что нужно что-то поменять. В "Локомотиве" в этом сезоне выйти в составе шансов не было. "Краснодар" в этой ситуации выглядел очень хорошим вариантом, все случилось очень быстро, сам еще до конца не понял, что произошло".

"В команде со многими знаком. Знаю коллегу Андрея Синицына, с Пашей Мамаевым вместе выступали еще за "Торпедо", с Ромой Шишкиным и Димой Торбинским играли в "Локомотиве". Впечатления от первого дня пребывания в клубе самые позитивные. Сильная команда, хороший коллектив, очень понравилась база. Надеюсь, что смогу принести пользу "Краснодару" в оставшейся части сезона", - добавил вратарь.

Абаев перешел в "Локомотив" из нижегородской "Волги" в июле 2013 года. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел один матч в чемпионате и одну игру в Кубке России.

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