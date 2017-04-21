Российский гимнаст Далалоян завоевал серебро в многоборье на ЧЕ в Румынии

Москву снимут с воздухаНовости партнеров 21 апреля, 16:08
МВД аннулировало гражданство РФ террориста ДжалиловаПроисшествия 21 апреля, 16:01
Президентские выборы во Франции. ДосьеБиографии и справки 21 апреля, 15:59
Народный трибунал обвинил производителя пестицидов в экоцидеСоциальная ответственность 21 апреля, 15:52
Российский гимнаст Далалоян завоевал серебро в многоборье на ЧЕ в РумынииСпорт 21 апреля, 15:43
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного КрымаПолитика 21 апреля, 15:38
Диссертацию Мединского рассмотрит диссовет Белгородского университетаНаука 21 апреля, 15:31
Варвару Караулову этапировали в колониюПроисшествия 21 апреля, 15:29
ФК "Краснодар" дозаявил вратаря Абаева для участия в чемпионате РоссииСпорт 21 апреля, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии. Спортсмен показала результат 85,498 балла.
Победителем стал украинец Олег Верняев с результатом 85,866 балла. Призовую тройку замкнул британец Джеймс Холл (84,664).
Еще один представитель России, Никита Игнатьев (83,964), стал четвертым.