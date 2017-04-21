Российский гимнаст Далалоян завоевал серебро в многоборье на ЧЕ в Румынии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии. Спортсмен показала результат 85,498 балла.

Победителем стал украинец Олег Верняев с результатом 85,866 балла. Призовую тройку замкнул британец Джеймс Холл (84,664).

Еще один представитель России, Никита Игнатьев (83,964), стал четвертым.