ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего президента Костариканской федерации футбола

МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение пожизненно отстранить от футбольной деятельности бывшего члена исполкома организации, бывшего президента Костариканской федерации футбола Эдуардо Ли. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Дисквалификация чиновника распространяется как на внутреннем, так и на международном уровне.

Ли обвиняется в получении крупных взяток при заключении контрактов по продаже коммерческих прав на крупные турниры под эгидой ФИФА. В сентябре 2015 года власти Швейцарии одобрили экстрадицию Ли в США, а 18 декабря он был передан американскому правосудию. Чиновник признал себя виновным по делу о сговоре и мошенничестве.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации: бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас, вице-президент, член исполкома ФИФА Джеффри Уэбб, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель. По данным министерства юстиции США, за 24 года подозреваемые по делу получили взятки на сумму около $150 млн.