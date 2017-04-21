Лыжник Устюгов призван на службу в Росгвардию

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МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов призван на службу в Росгвардию. Об этом журналистам сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Сейчас Устюгов проходит службу в Росгвардии", - сказала Вяльбе.
Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке "Тур де Ски", установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых - высшего достоинства.