Радваньская: Шарапова не должна получить wild card на "Ролан Гаррос" и Уимблдон

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Организаторы турниров серии Большого шлема "Ролан Гаррос" и Уимблдона не должны предоставлять специального приглашения (wild card) россиянке Марии Шараповой. Такое мнение высказала польская теннисистка Агнешка Радваньская, слова которой приводит Przeglad Sportowy.
"Сейчас она сыграет в Германии, затем в Испании и Италии, но ее до сих пор не пригласили участвовать на "Ролан Гаррос" и Уимблдон. Мне кажется, что так и должно оставаться. Она должна заслужить свое место хорошей игрой и результатами", - считает девятая "ракетка" мира Радваньская.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.
"Ролан Гаррос" пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова побеждала на этом турнире в 2012 и 2014 годах. Уимблдон состоится с 3 по 16 июля в Лондоне. Россиянка выигрывала турнир в 2004 году.