Рольбинов: остров, где строится арена ЧМ-2018 в Калининграде, должен стать зоной отдыха

КАЛИНИНГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Остров Октябрьский в Калининграде, где строится стадион к чемпионату мира 2018 года по футболу, должен стать комфортным местом для отдыха и занятий спортом. Такое мнение высказал журналистам врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.

"То, что мы увидим (на острове помимо стадиона), собственно говоря, к чемпионату - это будет построена улично-дорожная сеть, парковочные места", - сказал Рольбинов, добавив, что на территории появятся также зеленые насаждения и будет проведено благоустройство набережных реки Преголя.

Никакое другое строительство до чемпионата, по его словам, вестись не будет, поскольку наличие каких-то строительных площадок в этот период там недопустимо, в том числе из соображений безопасности. Никакой спешки в застройке острова не будет и после проведения игр. "Это не то место, где можно ошибиться, здесь не должно быть никакой точечной застройки, здесь должен быть комплексный подход... Собственно говоря основная цель и задача, чтобы это место было удобным комфортным, безопасным для жителей, где они могли бы проводить выходные дни, место, где можно заниматься физкультурой, спортом", - сказал он.

Рольбинов отметил, что в настоящее время на острове завершается процесс консолидации (уплотнения) грунтов, есть участки, где она уже завершена, ведется строительство ливневых очистных сооружений. По его словам, в течение ближайших двух месяцев территория преобразится и будут активизированы работы по ее облагораживанию.

Общая площадь, где может вестись строительство на острове - 140 гектаров. Сам стадион размещен на площадке 22 га. Она была полностью подготовлена в декабре 2014 года. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей. Строящийся стадион рассчитан на 35 тыс. мест, включая временные трибуны на 10 тыс. зрителей. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.