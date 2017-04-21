Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рольбинов: остров, где строится арена ЧМ-2018 в Калининграде, должен стать зоной отдыха

Спорт
21 апреля, 16:53 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, апреля. /ТАСС
Общая площадь, где может вестись строительство на острове - 140 гектаров
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Остров Октябрьский в Калининграде, где строится стадион к чемпионату мира 2018 года по футболу, должен стать комфортным местом для отдыха и занятий спортом. Такое мнение высказал журналистам врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов.

"То, что мы увидим (на острове помимо стадиона), собственно говоря, к чемпионату - это будет построена улично-дорожная сеть, парковочные места", - сказал Рольбинов, добавив, что на территории появятся также зеленые насаждения и будет проведено благоустройство набережных реки Преголя.

Никакое другое строительство до чемпионата, по его словам, вестись не будет, поскольку наличие каких-то строительных площадок в этот период там недопустимо, в том числе из соображений безопасности. Никакой спешки в застройке острова не будет и после проведения игр. "Это не то место, где можно ошибиться, здесь не должно быть никакой точечной застройки, здесь должен быть комплексный подход... Собственно говоря основная цель и задача, чтобы это место было удобным комфортным, безопасным для жителей, где они могли бы проводить выходные дни, место, где можно заниматься физкультурой, спортом", - сказал он.

Рольбинов отметил, что в настоящее время на острове завершается процесс консолидации (уплотнения) грунтов, есть участки, где она уже завершена, ведется строительство ливневых очистных сооружений. По его словам, в течение ближайших двух месяцев территория преобразится и будут активизированы работы по ее облагораживанию.

Общая площадь, где может вестись строительство на острове - 140 гектаров. Сам стадион размещен на площадке 22 га. Она была полностью подготовлена в декабре 2014 года. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей. Строящийся стадион рассчитан на 35 тыс. мест, включая временные трибуны на 10 тыс. зрителей. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
В Курской области горит склад боеприпасов
4
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
5
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
6
Варвару Караулову этапировали в колонию
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама