Серебряный медалист ЧЕ гимнаст Далалоян считает, что у него были шансы стать чемпионом

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер ЧЕ по спортивной гимнастике в личном многоборье россиянин Артур Далалоян, для которого этот турнир стал первым на таком высоком уровне, считает, что мог стать здесь чемпионом и опередить многоопытного украинца Олега Верняева. Об этом Далалоян сообщил журналистам.

Российский гимнаст стал вторым с результатом 85,498 балла. Победителем стал Верняев с результатом 85,866 балла. Призовую тройку замкнул британец Джеймс Холл (84,664). Еще один представитель России, Никита Игнатьев (83,964), стал четвертым.

"Второе место - не первое, - заметил Далалоян. - Думаю, у меня сегодня были шансы стать чемпионом, но это, наверное, не случилось из-за моей неопытности. Все-таки это были мои первые взрослые соревнования на таком уровне. Но все равно у меня сегодня получилось очень многое, я - молодец, по крайней мере, выложился до конца".

"Сегодня у меня, в принципе, все удалось, за исключением упражнения на коне. На этом снаряде я немного задрожал, а может быть везения не хватило. Рука скользнула, меня это сбило с толку, что вызвало падение", - отметил гимнаст.

В воскресенье Далалоян будет бороться за медаль в опорном прыжке. "А в субботу я обязательно приду поболеть за своих товарищей и, возможно, погуляю немного по городу", - подытожил спортсмен.