Слушания в CAS по делу отстраненных российских лыжников могут пройти в середине июня

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Спортивный арбитражный суд (CAS) может провести слушания по делу отстраненных российских лыжников в середине июня. Об этом журналистам заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Международная федерация лыжного спорта нам ничего не говорит, думаю, что слушания пройдут 13, 14 и 15 июня", - сказала Вяльбе.
23 декабря Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.