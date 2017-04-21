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Слушания в CAS по делу отстраненных российских лыжников могут пройти в середине июня

Спорт
21 апреля, 16:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Об этом журналистам заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
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Александр Легков

Александр Легков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Спортивный арбитражный суд (CAS) может провести слушания по делу отстраненных российских лыжников в середине июня. Об этом журналистам заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Международная федерация лыжного спорта нам ничего не говорит, думаю, что слушания пройдут 13, 14 и 15 июня", - сказала Вяльбе.

23 декабря Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

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